Риелторы предложили освидетельствовать продавцов жилья у психиатров

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Риелторы предложили проводить психолого-психиатрическое освидетельствование продавцов недвижимости перед заключением сделки, чтобы выявлять тех, кто может находиться под влиянием мошенников, сообщили «РИА Недвижимость» в Гильдии риелторов Москвы.

Эксперты объяснили, что на данный момент нет инструментов для точной идентификации таких продавцов, а сделки с ними почти всегда признаются недействительными. Риелторы советуют проводить обследование в день сделки в государственных медицинских учреждениях у двух специалистов — психолога и психиатра. Юрист Владимир Мнацаканов отметил, что психиатрическое освидетельствование возможно только при добровольном согласии.

Вице-президент Российского союза участников рынка недвижимости Юлия Плетнева подчеркнула, что на вторичном рынке сложилась «парадоксальная ситуация»: квартиры возвращаются продавцам, а деньги покупателям — нет.

В конце октября депутат Ярослав Нилов предложил ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность. Такая мера, по словам парламентария, призвана защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд.

Нилов предложил Росреестру проводить проверки данных о состоянии здоровья продавцов недвижимости, включая получение информации из психоневрологических и наркологических диспансеров. Депутат отметил, что покупатели должны быть уверены в защите своих имущественных прав после регистрации сделки в Росреестре.