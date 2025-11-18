 Перейти к основному контенту
В Турции нашли тело с серьгами пропавшей в Анталье россиянки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правоохранительные органы Турции обнаружили тело женщины с серьгами, похожими на те, которые при жизни носила пропавшая на территории республики россиянка Ирина Киселева, но родные категорически не признают в погибшей свою родственницу. Об этом сообщают 78.ru и РЕН.

Валерий — брат пропавшей женщины — специально прилетел в Турцию для участия в поисках. На опознании он заявил, что в морге находится тело, совершенно не похожее на его сестру:

«Это была лысая женщина в другой одежде, с проблемными зубами и шрамами, которых не было у Ирины. К тому же рост... на 9 см меньше». Для точного установления личности мужчина настоял на ДНК-экспертизе, результаты которой станут известны не раньше чем через неделю.

Ситуацию осложняет то, что в официальной описи вещей, изъятых с тела, значатся только резинки для волос и золотая цепочка — сережки в списке отсутствуют.

Тело было обнаружено в воде у побережья Кемера, примерно в 170 км от Антальи, где пропала женщина. По данным прокуратуры, на теле нет внешних следов насилия, но длительное пребывание в воде повлияло на состояние трупа.

Родственники выражают недоверие турецким властям. «Что если ее удерживают? Почему не проверяют биометрию?» — задаются они вопросами. Валерий также пожаловался на отсутствие поддержки со стороны местных властей, отметив, что без помощи сына, владеющего турецким языком, его бы «отфутболили».

Киселева отдыхала в Анталье с 26 октября вместе с 12-летним сыном. Несколько дней спустя женщина бесследно исчезла и не вернулась даже к дате вылета — 5 ноября. Сына отправили в Санкт-Петербург, а родственники начали активные поиски.

