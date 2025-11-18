 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Глава АКИТ прокомментировал обвинения маркетплейсов в неуплате налогов

Артем Соколов
Артем Соколов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Все участники Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входит в том числе Wildberries, — добросовестные налогоплательщики, заявил РБК президент организации Артем Соколов.

Он отметил, что «бизнес на платформах», включая маркетплейсы, совместно с правительством работает над модернизацией фискальной и конкурентной среды для соответствия реалиям цифровой экономики. Говоря о скидках, Соколов подчеркнул, что их следует разделять на два типа: как инвестицию в цену и как скидку при платеже внутри собственной экосистемы через фирменный кошелек или карту.

По его словам, первый тип скидок неоднократно обсуждался на разных уровнях власти и остается наиболее дискуссионным внутри АКИТ. «Даже внутри ассоциации он остается самым горячим и дискуссионным. К единому мнению прийти не удалось. В целом скидки — важная составляющая любого бизнеса, это нужно учитывать», — отметил Соколов.

Второй тип скидок широко используется в экосистемах. Президент АКИТ подчеркнул, что введение ограничений только в одном сегменте экономики при сохранении возможности предоставлять скидки в других требует серьезной экспертной проработки и не является правильным подходом.

«Думаю, все участники обсуждения придут к общему подходу без создания дополнительного регулирования, которое изменит рынок до неузнаваемости в негативном ключе», — резюмировал Соколов.

Набиуллина раскрыла «радикальный путь» регуляции маркетплейсов
Бизнес
Эльвира Набиуллина

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что на данный момент маркетплейсы находятся вне налоговой конкуренции, а скидки на товары, которые они предоставляют, — «это за наш с вами счет». Объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году Греф оценил в 1,5 трлн руб.

Вскоре в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ сообщили РБК, что скидка — прямая выгода потребителя, а не доход торговой площадки. Соответственно, платить с нее налоги невозможно, добавили в комментарии.

