WB поспорила с Грефом о неуплате маркетплейсами налогов из-за скидок

В Wildberries & Russ настаивают, что скидки предоставляются за счет маркетплейса и не являются доходом. Греф утверждает, что интернет-площадки оказались вне налоговой конкуренции и из-за скидок недоплатили налогов на 1,5 трлн руб.

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Скидка является прямой выгодой потребителя, а не доходом торговой площадки, соответственно, платить с нее налоги невозможно, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Так в компании ответили на слова главы «Сбера» Герман Греф, который заявил о неуплате маркетплейсами налогов за счет скидок.

«Скидки предоставляются за счет маркетплейса в рамках программы лояльности с банком и никак не отражаются на доходе, который получит продавец. Скидки делают товары более привлекательными для покупателей, способствуют росту продаж и доходов производителей, а значит, и их налоговой базы», — заявили в компании.

В Wildberries & Russ отметили, что маркетплейсы выступают одними из крупнейших налогоплательщиков в России, при этом налоговая нагрузка на доход интернет-площадок выше, чем у розничных сетей в оффлайне. «Мы не понимаем, каким образом авторам заявления представляется возможным платить налоги со скидок, то есть с того дохода, который маркетплейсы фактически не получили», — указали в компании.

Греф заявил, что сегодня маркетплейсы находятся вне налоговой конкуренции, а скидки на товары, которые они предоставляют — «это за наш с вами счет». Объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году председатель правления Сбербанка оценил в 1,5 трлн руб.

«И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — сказал Греф на форуме «Фокус на клиента». Он призвал маркетплейсы «показать свою эффективность в честной конкуренции».

Выступавшая на этом же форуме председатель Банка России Эльваира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас обсуждает способы, которые позволят конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы. Начать ЦБ планирует с запрета практики установки разных цен в зависимости от того, какое средство платежа используется, пояснила она. В Wildberries & Rus назвали инициативу регулятора абсурдной.