Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Жанна Агалакова (Фото: Francois Mori / AP / ТАСС)

Суд оштрафовал бывшего корреспондента и ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову (признана иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов.

Ее признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП и назначили штраф 30 тыс. руб.

Агалакову внесли в реестр иноагентов в феврале 2025 года. Ранее она была ведущей программы «Время», а позже корреспондентом «Первого» в Париже и уволилась с телеканала после начала специальной военной операции на Украине.