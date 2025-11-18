Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд оштрафовал бывшего корреспондента и ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову (признана иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов.
Ее признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП и назначили штраф 30 тыс. руб.
Агалакову внесли в реестр иноагентов в феврале 2025 года. Ранее она была ведущей программы «Время», а позже корреспондентом «Первого» в Париже и уволилась с телеканала после начала специальной военной операции на Украине.
