 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

Жанна Агалакова
Жанна Агалакова (Фото: Francois Mori / AP / ТАСС)

Суд оштрафовал бывшего корреспондента и ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову (признана иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщила пресс-служба столичных судов.

Ее признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП и назначили штраф 30 тыс. руб.

Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента
Политика
Юрий Дудь

Агалакову внесли в реестр иноагентов в феврале 2025 года. Ранее она была ведущей программы «Время», а позже корреспондентом «Первого» в Париже и уволилась с телеканала после начала специальной военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Александра Озерова
иноагент штраф денежный штраф
Материалы по теме
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Политика
Суд арестовал музыканта Женьку Радость после исполнения песен иноагентов
Политика
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03