Минюст признал иноагентами Жанну Агалакову и Илью Азара
Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего корреспондента «Первого канала» Жанну Агалакову, журналиста Илью Азара и блогера Рустема Адагамова.
Жанна Агалакова была корреспондентом «Первого» в Париже, она уволилась с телеканала после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас она проживает во Франции.
Илья Азар работал корреспондентом в «Ленте», «Медузе» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией), а с 2017 года — в «Новой газете». В 2017 году он победил на выборах муниципальных депутатов в совет московского района Хамовники.
Рустем Адагамов вел популярный блог в "Живом Журнале" под псевдонимом drugoi. В октябре 2012 года был избран в Координационный совет российской оппозиции. В 2013 году Адагамов сообщил, что переехал жить в Прагу.
Также в список влючена писательница и публицист Елизавета Александрова-Зорина, а также украинский шоумен (выступал в Comedy Club в составе «Дуэта имени Чехова») Антон Лирник.
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