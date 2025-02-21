Минюст признал иноагентами Жанну Агалакову и Илью Азара

Жанна Агалакова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего корреспондента «Первого канала» Жанну Агалакову, журналиста Илью Азара и блогера Рустема Адагамова.

Жанна Агалакова была корреспондентом «Первого» в Париже, она уволилась с телеканала после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас она проживает во Франции.

Илья Азар работал корреспондентом в «Ленте», «Медузе» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией), а с 2017 года — в «Новой газете». В 2017 году он победил на выборах муниципальных депутатов в совет московского района Хамовники.

Рустем Адагамов вел популярный блог в "Живом Журнале" под псевдонимом drugoi. В октябре 2012 года был избран в Координационный совет российской оппозиции. В 2013 году Адагамов сообщил, что переехал жить в Прагу.

Также в список влючена писательница и публицист Елизавета Александрова-Зорина, а также украинский шоумен (выступал в Comedy Club в составе «Дуэта имени Чехова») Антон Лирник.

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