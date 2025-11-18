Языковой омбудсмен увидела в Telegram угрозу существования Украины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Украине необходимо запретить мессенджер Telegram, заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает издание «Страна».

Такое заявление она сделала в контексте обсуждения борьбы с распространением русского языка среди молодежи. По ее словам, если мессенджер не заблокировать, то Украины «не будет».

«Это необходимо сделать. <...> Если мы думаем про завтра, Украину, украинский, по-другому не будет. Или будет просто названа территория, но тут Украины не будет», — сказала Ивановская.

Ранее Ивановская призвала заблокировать российскую музыку для распространения на платформах Apple Music, Spotify и YouTube Music. По ее словам, это «необходимый шаг для защиты культурного пространства».

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации на Украине русского языка.