Политика⁠,
0

Языковой омбудсмен увидела в Telegram угрозу существования Украины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Украине необходимо запретить мессенджер Telegram, заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает издание «Страна».

Такое заявление она сделала в контексте обсуждения борьбы с распространением русского языка среди молодежи. По ее словам, если мессенджер не заблокировать, то Украины «не будет».

«Это необходимо сделать. <...> Если мы думаем про завтра, Украину, украинский, по-другому не будет. Или будет просто названа территория, но тут Украины не будет», — сказала Ивановская.

Украинский омбудсмен рассказала о росте числа разговаривающих на русском
Политика
Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Ранее Ивановская призвала заблокировать российскую музыку для распространения на платформах Apple Music, Spotify и YouTube Music. По ее словам, это «необходимый шаг для защиты культурного пространства».

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации на Украине русского языка.

Александра Озерова
омбудсмен запрет Украина Telegram
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03