Песков оценил соглашение о передаче Францией 100 самолетов ВСУ

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Власти Франции продолжают вооружать Украину и не настроены на возвращение мира. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений», — заявил Песков. Так он прокомментировал планы Франции поставить Украине 100 истребителей Rafale.

17 ноября Франция и Украина подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники. Церемония прошла на авиабазе Вилакубле, которая находится неподалеку от французской столицы. Документ подписали президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Последний сообщал в телеграм-канале о начале встречи. «Это будет величайшая система противовоздушной обороны, одна из величайших в мире», — заявил Зеленский журналистам после подписания декларации.

Елисейский дворец подтвердил информацию о покупке Киевом 100 истребителей, но не уточнил, будут ли самолеты переданы с французских складов или закуплены дополнительно. Точное содержание документа не разглашается.

Собеседники Reuters уточнили, что договоренность рассчитана на десять лет. Часть многоцелевых истребителей Rafale может поступить напрямую из французских запасов, отмечало агентство. Как будут финансироваться эти сделки, пока неясно, отмечали источники. Макрон также обещал Киеву истребители Mirage, ракеты Aster и обучение украинских военных.

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет существенного влияния на ход боевых действий.