 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков оценил соглашение о передаче Францией 100 самолетов ВСУ

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Власти Франции продолжают вооружать Украину и не настроены на возвращение мира. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Франция продолжает вооружать киевский режим. Франция делает это сейчас, планирует это делать завтра. К сожалению, Париж никоим образом не способствует делу мира, Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений», — заявил Песков. Так он прокомментировал планы Франции поставить Украине 100 истребителей Rafale.

17 ноября Франция и Украина подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники. Церемония прошла на авиабазе Вилакубле, которая находится неподалеку от французской столицы. Документ подписали президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Последний сообщал в телеграм-канале о начале встречи. «Это будет величайшая система противовоздушной обороны, одна из величайших в мире», — заявил Зеленский журналистам после подписания декларации.

Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев
Политика
Эмманюэль Макрон

Елисейский дворец подтвердил информацию о покупке Киевом 100 истребителей, но не уточнил, будут ли самолеты переданы с французских складов или закуплены дополнительно. Точное содержание документа не разглашается.

Собеседники Reuters уточнили, что договоренность рассчитана на десять лет. Часть многоцелевых истребителей Rafale может поступить напрямую из французских запасов, отмечало агентство. Как будут финансироваться эти сделки, пока неясно, отмечали источники. Макрон также обещал Киеву истребители Mirage, ракеты Aster и обучение украинских военных.

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет существенного влияния на ход боевых действий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Зеленский Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон Франция оружие поставки оружия истребитель
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03