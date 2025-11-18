 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Болтон заявил, что Трамп положил оружие на стол перед Мадуро

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. В эфире CNN он отметил, что переброска авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн свидетельствует о подготовке к свержению президента Николаса Мадуро, передает The Hill.

«Если речь идет просто о незаконной торговле наркотиками, это одно. Но похоже, речь идет о свержении Мадуро. Зачем еще перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн?» — заявил Болтон.

Кроме того, он отметил, что Трамп «положил оружие на стол».

«Вопрос в том, собирается ли он его использовать или нет», — добавил Болтон.

Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения
Политика
Николас Мадуро

Ранее Трамп допустил возможность проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — заявил американский лидер.

Ранее Мадуро выступил с заявлением в отношении действий администрации США, обвинив Вашингтон в подготовке военного конфликта под ложными предлогами. По словам венесуэльского лидера, реальной целью американцев служит захват природных ресурсов страны и установление марионеточного правительства. Мадуро призвал прекратить политику военного давления. «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — заявил он.

12 ноября авианосная ударная группа во главе с крупнейшим авианосцем США Gerald R. Ford вошла в зону ответственности южного командования ВС США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевых вертолетов, сообщила пресс-служба ВМС США.

Как отмечало издание The Guardian, это формирует крупнейшее военное присутствие США в регионе за последние десятилетия. По его данным, авианосец присоединился к другим кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что присутствие американских военных направлено на пресечение незаконного оборота наркотиков и ликвидацию транснациональных преступных организаций. С сентября ВС США начали наносить удары по судам из Венесуэлы, предположительно перевозящим наркотики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дональд Трамп США Венесуэла Николас Мадуро
Материалы по теме
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения
Политика
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием
Политика
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03