Военная операция на Украине
0

Суд отказал жившему отдельно отцу в выплатах за погибшего сына

Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что родитель погибшего на специальной операции бойца не имеет права на получение льгот и компенсационных выплат в связи со смертью военного, если он не участвовал в его воспитании.

Такое определение было принято по итогам рассмотрения гражданского дела по иску жительницы Саратова к супругу, военному комиссариату Саратовской области, региональному министерству труда и социальной защиты. Оно размещено в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие».

Истица требовала через суд лишить отца ее погибшего сына прав на меры социальной господдержки. По словам женщины, с 1998 года они с сыном жили отдельно от мужчины.

«Он устранился от воспитания ребенка, формирования его [сына] личности, не интересовался его жизнью и здоровьем, не принимал меры к физическому, духовному и нравственному развитию, не оказывал сыну моральную, физическую, духовную поддержку и материальную помощь», — рассказали в пресс-службе суда.

Ответчик, в свою очередь, указал, что не был лишен родительских прав и принимал участие в его содержании, в связи с чем и рассчитывает на получение компенсационных выплат. Однако суды первой и последующих инстанций посчитали, что этого недостаточно.

«Судом отмечено, что сам по себе факт кровного родства не свидетельствует о том, что ответчик является членом семьи своего биологического сына», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда обратила внимание, что мать содержала своего сына и «вырастила достойным защитником Отечества», а соответственно, только она вправе претендовать на поддержку со стороны государства.

Денис Малышев
Военная операция на Украине Саратов соцподдержка суд воспитание детей
