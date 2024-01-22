С Киркорова взыскали долги по налогам
С певца Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб., решение принял Таганский суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба.
Киркоров также заплатит 24 тыс. руб. в качестве госпошлины.
Киркоров ранее подал иск против Департамента городского имущества Москвы об оспаривании рыночной стоимости его квартиры для целей налогообложения. В мэрии утвердили налог на его имущество, исходя из рыночной стоимости жилья в размере 318 млн руб., однако певец требовал признать кадастровую цену его квартиры на уровне 229,4 млн руб. Но Мосгорсуд ему отказал.
В середине января Российское авторское общество (РАО) подало иск против Кирокорова, обвинив его в нарушении прав авторов и композиторов более 13 песен. РАО потребовало взыскать с него 2 млн руб. В конце апреля Киркоров выступил в Государственном Кремлевском дворце, но авторы «Цвет настроения черный», «Полетели» и других композиций не получили вознаграждения от него, настаивают в обществе.
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