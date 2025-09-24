 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

К Киркорову подали иск из-за долга по кредиту

Компания «Социум Трейд» подала иск к Киркорову из-за долга по кредиту
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

К певцу Филиппу Киркорову подали иск о погашении кредитной задолженности, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Как следует из материалов дела Таганского районного суда, в 2020 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях, но впоследствии банк уступил право требования АО «Социум трейд», которое является истцом по данному иску. Певец, как сообщает пресс-служба, вернул долг не в полном объеме.

«Социум Трейд» подал иск с просьбой взыскать с певца полную сумму. В суде не уточнили сумму задолженности.

По данным РБК Компании, «Социум трейд» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Суд оставил без движения иск к Алле Пугачевой
Общество
Алла Пугачева

В 2024 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб. Помимо этого, его обязали выплатить 24 тыс. руб. в качестве госпошлины.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Филипп Киркоров иски кредит задолженность
Филипп Киркоров фото
Филипп Киркоров
певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Материалы по теме
Киркоров и Долина поддержали Крида после жалоб Мизулиной
Общество
В суд Москвы поступил иск к Пугачевой
Политика
«Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину из-за неуплаты долга за дом в Грязи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя Политика, 04:29
Аэропорт Сочи возобновил полеты Политика, 04:26
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа Политика, 04:23
Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним Политика, 03:59
Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС» Политика, 03:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами» Политика, 03:19
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России Технологии и медиа, 03:00
В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников Политика, 02:59
Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов Общество, 02:28
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля Политика, 02:24
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 02:20
Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН Политика, 01:41