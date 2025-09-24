Компания «Социум Трейд» подала иск к Киркорову из-за долга по кредиту

К Киркорову подали иск из-за долга по кредиту

Филипп Киркоров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

К певцу Филиппу Киркорову подали иск о погашении кредитной задолженности, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Как следует из материалов дела Таганского районного суда, в 2020 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях, но впоследствии банк уступил право требования АО «Социум трейд», которое является истцом по данному иску. Певец, как сообщает пресс-служба, вернул долг не в полном объеме.

«Социум Трейд» подал иск с просьбой взыскать с певца полную сумму. В суде не уточнили сумму задолженности.

По данным РБК Компании, «Социум трейд» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2024 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб. Помимо этого, его обязали выплатить 24 тыс. руб. в качестве госпошлины.