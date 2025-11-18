Трамп попросил добавлять в «Филе-о-фиш» больше соуса тартар
Президент США Дональд Трамп попросил сеть ресторанов быстрого питания McDonald's добавлять в бургер «Филе-о-фиш» больше соуса тартар. Такую просьбу он озвучил на конференции работников компании. Его слова передает New York Post.
«Мне нравится рыба (fish — говорит Трамп, имея в виду бургер «Филе-о-фиш». — NYP). Но не могли бы вы добавлять побольше соуса тартар, серьезно», — сказал президент и отметил, что является лояльным клиентом ресторана.
О любви американского лидера к фастфуду было известно и ранее.
Во время своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп даже поработал в ресторане, приготовил несколько порций картофеля фри и раздал его через окно обслуживания навынос.
Трамп пошутил, что он «первый в истории бывший работник McDonald’s, ставший президентом США».
«Это было не так просто!» — сказал он о работе на линии выдачи заказов.
