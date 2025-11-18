 Перейти к основному контенту
Общество
0

Трамп попросил добавлять в «Филе-о-фиш» больше соуса тартар

Фото: Bob Pool / Shutterstock
Фото: Bob Pool / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп попросил сеть ресторанов быстрого питания McDonald's добавлять в бургер «Филе-о-фиш» больше соуса тартар. Такую просьбу он озвучил на конференции работников компании. Его слова передает New York Post.

«Мне нравится рыба (fish — говорит Трамп, имея в виду бургер «Филе-о-фиш». — NYP). Но не могли бы вы добавлять побольше соуса тартар, серьезно», — сказал президент и отметил, что является лояльным клиентом ресторана.

Трамп выдвинул постпредом США при ЕС бывшего главу сетей фастфуда
Политика
Эндрю Пуцдер

О любви американского лидера к фастфуду было известно и ранее.

Во время своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп даже поработал в ресторане, приготовил несколько порций картофеля фри и раздал его через окно обслуживания навынос.

Трамп пошутил, что он «первый в истории бывший работник McDonald’s, ставший президентом США».

«Это было не так просто!» — сказал он о работе на линии выдачи заказов.

Александра Озерова
