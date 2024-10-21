Трамп пожарил и роздал картошку фри в «Макдональдсе»

Трамп ранее высмеивал Харрис за ее рассказы о тяжелой работе в «Макдональдс» во время учебы в колледже. Перед тем, как надеть фартук и приготовить несколько порций фастфуда, кандидат в президенты поделился: «Я ищу работу»

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images) Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп с работниками McDonald's (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп зашел в заведение сети ресторанов «Макдональдс» в Пенсильвании, надел вместо пиджака фартук и приготовил несколько порций картофеля фри, после чего роздал его через окно обслуживания навынос, рассказывая, что этот фастфуд — за его счет. Об этом сообщает CNN.

«Я ищу работу», — признался Трамп владельцу заведения. Он затем рассказал: «Я мог бы делать это весь день. Я люблю «Макдональдс», я люблю работать, я люблю видеть хорошую работу».

После этого политик, не снимая фартук, устроил импровизированную пресс-конференцию через окно обслуживания автомобилей. Он шутливо пообещал купить одному журналисту мороженое, а на вопрос, что хотел бы сказать своей оппонентке Камале Харрис на ее 60-летие, ответил: «Я бы сказал: «С днем рождения, Камала». Думаю, я куплю ей цветы». Трампа также спросили, поддержит ли он идею повысить минимальную зарплату для сотрудников «Макдональдс», он ответил так: «Эти люди много работают. Они молодцы».

Трамп обратил внимание, что одна из сотрудниц заведения «скупо» насыпает картошку в пакет: «Посмотрите на это. Она хороший работник. Вот такие люди вам нужны. Она дала одну порцию картошки фри на 30 репортеров».

Визит республиканца в «Макдональдс» произошел на фоне его высмеивания Харрис. Кандидат от демократов прежде рассказывала, что во время учебы в колледже стояла на кассе и готовила картофель фри. По сведениям CNN, это происходило летом 1983 года, когда будущая вице-президент училась в Университете Говарда. «Вы можете себе представить Дональда Трампа, работающего в «Макдональдс»? Он не смог бы управлять этой чертовой машиной макфлурри» — сказал губернатор Миннесоты Тим Уолц, которого Харрис выбрала своим вице-президентом.

Трамп тогда усомнился, что та действительно работала в «Макдональдс» и уставала за процессом приготовления фастфуда.