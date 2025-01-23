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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп выдвинул постпредом США при ЕС бывшего главу сетей фастфуда

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Эндрю Пуцдер
Эндрю Пуцдер (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американских сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост посла страны в Евросоюзе. Об этом пишет The New York Times.

«Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Паздер станет следующим послом Соединенных Штатов в Евросоюзе. Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — написал Трамп в Truth Social (цитата по ТАСС).

Паздер часто публично комментирует экономические и деловые вопросы, в том числе на телеканале Fox Business, пишут авторы материала.

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Дональд Трамп (слева)&nbsp;и Шон Каррен&nbsp;

В 2017 году Паздер был выдвиженцем Трампа на пост главы Минтруда США, однако снял свою кандидатуру на фоне контроля со стороны партии за его послужным списком. Владельца сетей фастфуда критиковали за то, что в течение нескольких лет в его доме работала горничная, у которой не было разрешения на работу. Также против него было выдвинуто обвинение в супружеском насилии, поэтому сенаторы-республиканцы в итоге выступили против кандидатуры Паздера.

В случае утверждения сенатом Паздер сменит на посту посла Марка Гитенштейна — соратника предшественника Трампа Джо Байдена. Гитенштейн ушел в отставку со своего поста 17 января.

Ранее Трамп назначил спасшего его во время покушения в июле 2024 года охранника Шона Каррана главой Секретной службы США.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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