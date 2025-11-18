ЕКЦ Москвы провел более 1 тыс. консультаций по правилам строительства

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

Более 1 тыс. москвичей получили консультации о градостроительных ограничениях и разрешенных параметрах застройки в Едином контактном центре (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы за время его работы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики (входит в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства) Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, ЕКЦ обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации по программе реновации, этапам строительства и реализации проектов. «Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам оптимизировать процессы реализации проектов, — цитирует его пресс-служба департамента. — Только с начала 2025 года более 380 человек получили консультации по вопросам градостроительных ограничений, действующих в отношении земельных участков».

Единый контактный центр был создан в марте 2017 года для справочно-консультационной поддержки граждан и застройщиков по вопросам градостроительной деятельности в столице. Его задача — экспертное сопровождение на всех этапах строительства, от предпроектной подготовки до ввода объектов в эксплуатацию. ЕКЦ информирует о ходе реализации реновации и строительных работ, а также предоставляет разъяснения по правилам и процедурам в градостроительной сфере, делая данные доступными для жителей и профессионального сообщества.

С весны 2022 года экспертно-консультационная поддержка девелоперов выделена в отдельное подразделение ЕКЦ. Ранее в ноябре пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы сообщала, что за это время сотрудники подразделения провели почти 500 консультаций для застройщиков.