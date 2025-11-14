Эксперты ЕКЦ Москвы провели почти 500 консультаций для застройщиков
За три с половиной года специалисты экспертно-консультационного подразделения Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства столицы провели порядка полутысячи консультаций застройщиков по сложным вопросам сферы строительства, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, деятельность подразделения ЕКЦ, созданного в марте 2022 года, направлена на создание комфортных условий для работы застройщиков и оперативное решение сложных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов.
«Системная экспертная поддержка позволяет не только ускорить получение разрешительной документации, но и повысить качество подготовки документов, что способствует своевременному вводу объектов и развитию строительной отрасли столицы, — цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. — С начала работы подразделения за консультационной поддержкой обратились 480 представителей строительного сообщества, в том числе 120 — с начала 2025 года».
Глава департамента отметил, что специалисты центра оказывают комплексную поддержку на всех этапах реализации проектов — от оформления земельно-правовых отношений и внесения изменений в правила землепользования, до кадастрового учета и регистрации права на построенные объекты. При этом эксперты ЕКЦ не только разъясняют причины отказов в получении разрешительной документации, но и помогают устранить недочеты в документах, а также разрабатывают пошаговые инструкции с указанием сроков каждого этапа строительных процедур.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России