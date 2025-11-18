 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом Волински
Катрин Вотрен
Катрин Вотрен (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен перепутала президента Украины Владимира Зеленского с убитым карикатуристом Charlie Hebdo Жоржем Волински. Об этом сообщает Le Matin.

В ходе визита Зеленского во Францию Вотрен назвала его «месье Волински». Во время этой поездки он встречался с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Жорж Волински родился 28 июня 1934 года. Впервые его комиксы опубликовали в 1958 году в журнале Rustica. В 1960 году его рисунки заметил Франсуа Каванна, после чего его приняли в редакцию журнала Hara-Kiri. Волински был убит в результате стрельбы в парижской штаб-квартире Charlie Hebdo 7 января 2015 года. В результате нападения членов группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) погибли 12 человек, еще 11 были ранены.

В ходе переговоров Зеленский и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно приобретения Киевом французской военной техники. Церемония прошла на авиабазе Вилакубле неподалеку от Парижа, куда Зеленский прибыл с визитом.

Позднее украинский президент уточнил, что соглашение подразумевает поставку Киеву 100 истребителей Rafale. Елисейский дворец подтвердил эту информацию, но не уточнил, будут ли самолеты переданы с французских складов или закуплены дополнительно. Истребители будут поставлены с полным вооружением, отметил Макрон. Соглашение, по его словам, рассчитано на реализацию в течение десяти лет.

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий. Военная операция же закончится только после того, как будут достигнуты все поставленные цели, — в результате самой военной операции или соответствующих переговоров, пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский Минобороны Эмманюэль Макрон встреча переговоры
