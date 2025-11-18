В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава
Больше всего украинская армия несет потерь личного состава во время ротации, сообщил представитель ВСУ Владислав Волошин в интервью Politico.
«Сейчас большинство солдат погибает во время ротации. <...> Любая доставка связана с серьезными рисками. Поэтому мы чаще используем беспилотники», — сказал представитель ВСУ.
Проблема вызвана атаками дронов на транспорт, осуществляющий ротацию личного состава. Чтобы избежать поражения беспилотниками, машины теперь подъезжают только на расстояние примерно 5-6 км от позиций, и военным приходится преодолевать этот путь пешком, как пояснил представитель мехбригады ВСУ Иван Секач.
Научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков предположил, что пехотинец, который однажды просидел в окопе от 60 до 165 суток, туда больше не вернется.
Ранее, в ноябре, представитель Генштаба украинских вооруженных сил Андрей Ковалев, описывая боевые действия близ Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Дмитрова), сообщил, что логистика и ротация подразделений ВСУ в этих городах идет с осложнениями.
Российское Минобороны 17 ноября сообщило об ударах беспилотниками по ВСУ. В частности, операторы БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли удары по нескольким автомобилям украинской армии и пресекли ротацию на переднем крае на Запорожском направлении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters