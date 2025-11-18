 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ирина Рыбакова / Reuters
Фото: Ирина Рыбакова / Reuters

Больше всего украинская армия несет потерь личного состава во время ротации, сообщил представитель ВСУ Владислав Волошин в интервью Politico.

«Сейчас большинство солдат погибает во время ротации. <...> Любая доставка связана с серьезными рисками. Поэтому мы чаще используем беспилотники», — сказал представитель ВСУ.

Проблема вызвана атаками дронов на транспорт, осуществляющий ротацию личного состава. Чтобы избежать поражения беспилотниками, машины теперь подъезжают только на расстояние примерно 5-6 км от позиций, и военным приходится преодолевать этот путь пешком, как пояснил представитель мехбригады ВСУ Иван Секач.

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков предположил, что пехотинец, который однажды просидел в окопе от 60 до 165 суток, туда больше не вернется.

Ранее, в ноябре, представитель Генштаба украинских вооруженных сил Андрей Ковалев, описывая боевые действия близ Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Дмитрова), сообщил, что логистика и ротация подразделений ВСУ в этих городах идет с осложнениями.

Российское Минобороны 17 ноября сообщило об ударах беспилотниками по ВСУ. В частности, операторы БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли удары по нескольким автомобилям украинской армии и пресекли ротацию на переднем крае на Запорожском направлении.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ВСУ ротация Личный состав военнослужащие дроны
