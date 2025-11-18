 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки дрона упали на территорию предприятия в Тамбовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Мичуринском округе Тамбовской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Евгений Первышов в телеграм-канале.

«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается», — написал глава региона.

Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник
Политика

Губернатор также сообщил о перехвате десяти украинских дронов за ночь на 18 ноября в небе над регионом. Кроме того, в результате ночной атаки повреждена электроподстанция, обеспечивающая электроснабжение примерно 1 тыс. жителей. Все необходимые меры для оперативного восстановления подачи электроэнергии приняты, добавил Первышов.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 18 ноября над российскими регионами перехватили 31 дрон. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал ночью о введении плана «Ковер» на территории региона. На фоне беспилотной опасности работу приостанавливали аэропорты Саратова и Пензы, ограничения в них уже сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Егор Алимов
Евгений Первышов Тамбовская область дроны предприятие
Материалы по теме
Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник
Политика
В двух российских регионах ввели режим беспилотной опасности
Политика
Аэропорт Саратова приостановил рейсы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
В Киргизии украинского футбольного тренера уволили за мат Спорт, 11:33
На торги выставили право взыскать с телеведущего Сергея Майорова ₽3,3 млн Общество, 11:32
Сальвадор докупил биткоин на $100 млн во время обвала курса Крипто, 11:27
В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября Общество, 11:27
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции Политика, 11:26
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 11:26
В Дагестане при наезде на лошадь погиб водитель легковой машины Общество, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 11:25
Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР Политика, 11:25
Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом Политика, 11:22
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 11:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава Политика, 11:12