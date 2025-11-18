Обломки дрона упали на территорию предприятия в Тамбовской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Мичуринском округе Тамбовской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Евгений Первышов в телеграм-канале.

«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается», — написал глава региона.

Губернатор также сообщил о перехвате десяти украинских дронов за ночь на 18 ноября в небе над регионом. Кроме того, в результате ночной атаки повреждена электроподстанция, обеспечивающая электроснабжение примерно 1 тыс. жителей. Все необходимые меры для оперативного восстановления подачи электроэнергии приняты, добавил Первышов.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 18 ноября над российскими регионами перехватили 31 дрон. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал ночью о введении плана «Ковер» на территории региона. На фоне беспилотной опасности работу приостанавливали аэропорты Саратова и Пензы, ограничения в них уже сняли.