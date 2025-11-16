Над Воронежской областью отразили воздушную атаку
Военные уничтожили несколько дронов в двух районах и одном городском округе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах области и в одном городском округе обнаружено, уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал в посте Гусев.
Он подчеркнул, что никто не пострадал. При падении сбитого дрона был поврежден фасад частного дома и забор.
Ранее в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах объявили непосредственную угрозу удара БПЛА, тревога до сих пор действует, отметил Гусев. Кроме того, режим опасности атаки дронов действует по всей области.
До того в ночь на 15 ноября над Воронежской областью перехватили пять дронов, сообщало Минобороны. Гусев тогда отмечал, что не менее шести БПЛА были обнаружены и уничтожены в пяти районах региона. Никто не пострадал, ничто не разрушено.
