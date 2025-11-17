В Хабаровском крае украинца приговорили к 21 году за шпионаж

Фото: прокуратура Хабаровского края

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 41-летнего гражданина Украины к 21 году лишения свободы за шпионаж, приготовление к террористическому акту и содействие террористической деятельности. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в телеграм-канале.

Суд установил, что в феврале 2022 года осужденный в сети «Интернет» установил контакт с представителями Украины и передал им фотографии авиационной техники с указанием мест ее расположения. Кроме того, мужчина планировал совершить поджоги автомобилей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, но был задержан сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю до реализации этих планов.

Мужчина признан виновным по ст. 276 УК («Шпионаж»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»). Суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы, из которых первые десять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В сентябре в Мордовии был арестован 39-летний сотрудник IT-компании, который через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником украинской разведки и передавал ГУР Украины данные о расположении объектов критической инфраструктуры в регионе, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Кроме того, подозреваемый передавал информацию о сотруднике МВД по Республике Мордовия с целью организации в отношении него заказного убийства.