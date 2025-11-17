 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Хабаровском крае украинца приговорили к 21 году за шпионаж

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: прокуратура Хабаровского края
Фото: прокуратура Хабаровского края

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 41-летнего гражданина Украины к 21 году лишения свободы за шпионаж, приготовление к террористическому акту и содействие террористической деятельности. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в телеграм-канале.

Суд установил, что в феврале 2022 года осужденный в сети «Интернет» установил контакт с представителями Украины и передал им фотографии авиационной техники с указанием мест ее расположения. Кроме того, мужчина планировал совершить поджоги автомобилей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, но был задержан сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю до реализации этих планов.

Мужчина признан виновным по ст. 276 УК («Шпионаж»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»). Суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы, из которых первые десять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании по подозрению в госизмене
Политика

В сентябре в Мордовии был арестован 39-летний сотрудник IT-компании, который через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником украинской разведки и передавал ГУР Украины данные о расположении объектов критической инфраструктуры в регионе, сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Кроме того, подозреваемый передавал информацию о сотруднике МВД по Республике Мордовия с целью организации в отношении него заказного убийства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Хабаровский край шпионаж подготовка теракта
Материалы по теме
ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании по подозрению в госизмене
Политика
Студент РГПУ им. Герцена получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме
Общество
ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17