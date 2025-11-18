Трое залезли в дом в Подмосковье и ограбили иностранцев на 15 млн руб.

Трое залезли в дом в Подмосковье и ограбили иностранцев на ₽15 млн

Video

В Подмосковье трое мужчин в масках проникли в частный дом и ограбили двух иностранцев из Восточной Азии, похитив более 15 млн руб. Всех подозреваемых задержали. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ограбление произошло ночью в деревне Мисайлово. Злоумышленники в масках проникли в дом, связали одного из иностранцев, а другому стали угрожать ножом и душить его проводом, требуя денег. Испугавшись расправы, мужчина попросил знакомых перевести на его криптокошелек свыше $195 тыс. (более 15 млн руб), после чего перевел эти средства на указанный нападавшими USDT-кошелек. Преступники также забрали у потерпевших телефоны и 50 тыс. руб. наличными.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ст. 162 УК). Полиция установила и задержала троих подозреваемых в Москве и Московской области при поддержке Росгвардии. Один из них был ранее судим за грабеж.

При обысках у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, одежда, денежные средства и автомобиль, который использовали при совершении преступления. Все фигуранты заключены под стражу.

В октябре в Свердловской области ограбили советского и российского актера Вячеслава Воскресенского, известного по фильму «Финист — Ясный сокол». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Согласно материалам дела, двое злоумышленников проникли в дом к артисту, применили к нему физическую силу и похитили имущество. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.