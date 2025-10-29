Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» ограбили в его же доме
Красноуральский городской суд отправил под стражу Глеба Дербенева, обвиняемого в ограблении советского и российского актера Вячеслава Воскресенского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По версии следствия, Дербенев и его подельник проникли домой к Воскресенскому, где применили к актеру силу. После этого они ограбили его дом.
Вячеслав Воскресенский родился в 1948 году. За свою карьеру снялся в семи фильмах, самой известной его работой в кино стала роль Финиста в фильме «Финист — Ясный сокол» (1975). С 1979 по 1987 год Воскресенский работал начальником отдела обслуживания в похоронном бюро в Свердловске. В 2011 году переехал в Красноуральск, где основал театральную студию при местном Дворце культуры. В последние годы занимается продюсированием.
Следователи возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества по предварительному сговору с проникновением в жилище и применением насилия, неопасного для здоровья (пп. а, в, г ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса). Грабителям может грозить до семи лет колонии.
Дербенев поместили под арест как минимум до 13 декабря. Его подельнику суд выберет меру пресечения в среду, 29 октября.
