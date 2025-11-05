 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет за взятку

Для экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева запросили 14 лет за взятку
Обвинение запросило для бывшего замглавы Ростовской области Кушнарева 14 лет строгого режима со штрафом более 475 млн руб. Его обвиняют по делу о взятке и незаконном хранении оружия. Ранее с Кушнарева взыскали более 160 тыс. руб.
Виталий Кушнарев
Виталий Кушнарев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Прокурор в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону запросил для бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и незаконном хранении оружия, передает «РИА Новости».

Также сторона обвинения попросила взыскать с Кушнарева штраф в размере 475 млн 50 тыс. руб.

Виталий Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке
Политика
Максим Егоров

Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.

Предприниматель обратился в управление ФСБ России по Ростовской области и далее действовал под контролем оперативников. В конце ноября прошлого года Кушнарева задержали в Ростове-на-Дону при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.

В апреле этого года суд в Москве арестовал недвижимость его семьи на сумму 276,5 млн руб. 23 октября суд в Ростове-на-Дону постановил обратить в доход государства изъятые у Кушнарева «полученные из не предусмотренных законом источников» 102,2 млн руб. и взыскать с бывшего чиновника и его супруги еще 63,5 млн руб.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Виталий Кушнарев Ростовская область Ростов-на-Дону колония строгого режима штраф взятка хранение оружия
