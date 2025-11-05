Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет за взятку
Прокурор в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону запросил для бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и незаконном хранении оружия, передает «РИА Новости».
Также сторона обвинения попросила взыскать с Кушнарева штраф в размере 475 млн 50 тыс. руб.
Виталий Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».
Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.
Предприниматель обратился в управление ФСБ России по Ростовской области и далее действовал под контролем оперативников. В конце ноября прошлого года Кушнарева задержали в Ростове-на-Дону при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.
В апреле этого года суд в Москве арестовал недвижимость его семьи на сумму 276,5 млн руб. 23 октября суд в Ростове-на-Дону постановил обратить в доход государства изъятые у Кушнарева «полученные из не предусмотренных законом источников» 102,2 млн руб. и взыскать с бывшего чиновника и его супруги еще 63,5 млн руб.
