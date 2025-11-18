В двух российских регионах ввели режим беспилотной опасности

На территории Ивановской и Ярославской областей ввели режим беспилотной опасности, сообщили региональные власти в телеграм-каналах.

Об опасности атаки беспилотников в Ивановской области пресс-служба правительства региона сообщила в 3:41 мск.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области глава региона Михаил Евраев объявил в 03:39 мск.

Власти призвали жителей соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях в целях безопасности необходимо отойти подальше от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами. При обнаружении обломков дронов необходимо отойти от них на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На фоне атак дронов в ночь на 18 ноября были введены ограничения на полеты в аэропорту Саратова (Гагарин).

В Пензенской области, которая граничит с Саратовской, был объявлен план «Ковер», вечером 17 ноября в регионе ввели режим беспилотной опасности, а также временные ограничения работы мобильного интернета.