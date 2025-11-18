 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В двух российских регионах ввели режим беспилотной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Ивановской и Ярославской областей ввели режим беспилотной опасности, сообщили региональные власти в телеграм-каналах.

Об опасности атаки беспилотников в Ивановской области пресс-служба правительства региона сообщила в 3:41 мск.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области глава региона Михаил Евраев объявил в 03:39 мск.

Власти призвали жителей соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях в целях безопасности необходимо отойти подальше от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами. При обнаружении обломков дронов необходимо отойти от них на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.

В Орловской области за сутки сбили 10 беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

На фоне атак дронов в ночь на 18 ноября были введены ограничения на полеты в аэропорту Саратова (Гагарин).

В Пензенской области, которая граничит с Саратовской, был объявлен план «Ковер», вечером 17 ноября в регионе ввели режим беспилотной опасности, а также временные ограничения работы мобильного интернета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
беспилотники опасность Ивановская область Ярославская область
Материалы по теме
Система ПВО за три часа сбила над четырьмя регионами России 18 дронов
Политика
ПВО сбила 31 дрон над шестью регионами России
Политика
ПВО за ночь уничтожила 36 беспилотников над семью регионами России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
Вильфанд сообщил, что дождь смоет весь выпавший в Москве снег Общество, 05:05
В двух российских регионах ввели режим беспилотной опасности Политика, 04:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины Политика, 04:43
Венгрия пойдет в суд в случае запрета на импорт энергоресурсов Политика, 04:21
В посольстве сообщили о желании Японии возобновить прямые рейсы в Россию Политика, 04:04
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке» Политика, 02:56
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 02:29
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу Общество, 02:14
СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа Политика, 02:09
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии Общество, 01:47
Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения Политика, 01:45