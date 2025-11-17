В Орловской области за сутки сбили 10 беспилотников
Силы ПВО за сутки сбили в Орловской области 10 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Повреждены одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт. Пострадавших нет», — написал глава региона.
За ночь с 23:00 до 7:00 мск 17 ноября средства ПВО перехватили 36 беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.
В ночь на 17 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об отражении атаки дронов на подстанцию в Вешкаймском районе. Также ночью о введении режима беспилотной опасности и плана «Ковер» сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
