В Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»
Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

«Введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал губернатор.

Об ограничительных мерах стало известно в 2:44 мск.

Система ПВО за три часа сбила над четырьмя регионами России 18 дронов
Политика

Вечером в понедельник, 17 ноября, губернатор ввел на территории Пензенской области режим беспилотной опасности и объявил о временных ограничениях работы мобильного интернета.

На фоне атак беспилотников в ночь на 18 ноября временно закрыли для полетов аэропорт Саратова.

