В Пензенской области ввели план «Ковер»
В Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.
«Введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал губернатор.
Об ограничительных мерах стало известно в 2:44 мск.
Вечером в понедельник, 17 ноября, губернатор ввел на территории Пензенской области режим беспилотной опасности и объявил о временных ограничениях работы мобильного интернета.
На фоне атак беспилотников в ночь на 18 ноября временно закрыли для полетов аэропорт Саратова.
