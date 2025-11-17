 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Система ПВО за три часа сбила над четырьмя регионами России 18 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО уничтожили над Россией 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них 10 дронов сбили над Белгородской областью, пять — над Брянской, два беспилотника уничтожили над Смоленской областью и один — над Воронежской.

В Орловской области за сутки сбили 10 беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Вечером в понедельник, 17 ноября, дроны ВСУ атаковали город Короча в Белгородской области. В результате удара загорелась кровля ТЦ «Вокзальный». После атаки город и несколько сел частично остались без света.

Ранее вечером того же дня глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на Грайворон, а также села Глотово, Мощеное, Новостроевка-Первая и Головино Белгородского округа. В результате удара были повреждены дома, автомобили и другие объекты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники Белгородская область Брянская область Смоленская область Воронежская область
Материалы по теме
ПВО за ночь уничтожила 36 беспилотников над семью регионами России
Политика
В Орловской области за сутки сбили 10 беспилотников
Политика
За четыре часа военные сбили над регионами 36 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
Трамп заявил, что его «устроили бы» удары по Мексике Политика, 00:40
В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео Политика, 00:35
NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России Политика, 00:30
Трамп объяснил свой охрипший голос Политика, 00:22
Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной Спорт, 00:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря Политика, 00:02
Власти одобрили новый механизм раскрытия для засекреченных данных в ЕГРЮЛПодписка на РБК, 00:00
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 17 ноя, 23:59
Система ПВО за три часа сбила над четырьмя регионами России 18 дронов Политика, 17 ноя, 23:57
Против забаррикадировавшегося в Первоуральске мужчины завели дело Общество, 17 ноя, 23:49
Визовый центр Португалии предупредил об отсутствии слотов до конца года Общество, 17 ноя, 23:30
Трамп не исключил, что поговорит с Мадуро Политика, 17 ноя, 23:17