Система ПВО за три часа сбила над четырьмя регионами России 18 дронов

В период с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО уничтожили над Россией 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них 10 дронов сбили над Белгородской областью, пять — над Брянской, два беспилотника уничтожили над Смоленской областью и один — над Воронежской.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Вечером в понедельник, 17 ноября, дроны ВСУ атаковали город Короча в Белгородской области. В результате удара загорелась кровля ТЦ «Вокзальный». После атаки город и несколько сел частично остались без света.

Ранее вечером того же дня глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на Грайворон, а также села Глотово, Мощеное, Новостроевка-Первая и Головино Белгородского округа. В результате удара были повреждены дома, автомобили и другие объекты.