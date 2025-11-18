 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу

Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин в 2010 году, будучи премьер-министром, проехал по трассе Хабаровск — Чита, после завершения пробега был подарен им одному из рабочих. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

«Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — сказал Никитин.

Он также напомнил, что развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений транспортной политики. Министр отметил, что на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление инфраструктуры.

«Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока. Там появились даже частные железные дороги», — подчеркнул Никитин.

АвтоВАЗ возобновил продажи Lada Largus после проверки клапана
Бизнес
Фото:Яков Князев / ТАСС

В конце августа 2010 года на тот момент премьер-министр Владимир Путин проехал на автомобиле Lada Kalina по федеральной трассе Амур на участке Чита — Хабаровск. Целями автопробега были заявлены инспекция новой автомагистрали и тестирование надежности продукции АвтоВАЗа в поездках на дальние расстояния. В ходе автопробега Путин лично управлял автомобилем, давал интервью и общался с местными жителями.

Как сообщили в компании АвтоВАЗ, Lada Kalina Путина после поездки собирались поместить в заводской музей. Остальные два автомобиля, сопровождавшие кортеж главы правительства, было запланировано подарить работнику тольяттинского завода и одному из дорожных строителей.

