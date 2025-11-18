 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии

Четвертый член семьи туристов из Германии, отравившихся в одном из турецких отелей, скончался в местной больнице, сообщил в X глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Он уточнил, что вслед за ранее умершими двумя детьми и супругой ушел из жизни отец семейства Сервет Бёчек.

Как сообщает A Haber, мужчина скончался в реанимации, несмотря на проведенную интубацию. Предположительно, туристы могли отравиться веществом, содержащим фосфид алюминия, у которого нет антидота. Как стало известно после расследования, проведенного Бюро по расследованию убийств, за несколько часов до отравления семьи в отеле проводилась дезинсекция от клопов и вещество могло попасть в номер немецких туристов через вентиляцию ванной комнаты.

По данным телеканала, по подозрению в причастности к отравлению были арестованы четыре человека.

Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле
Общество
Фото:Shadati / XinHua / Global Look Press

Семью туристов из Германии госпитализировали из турецкого отеля 12 ноября после жалоб на рвоту и недомогание, однако вскоре их отпустили. Позже состояние двух детей резко ухудшилось, их вновь доставили в больницу, где они скончались. На следующий день умерла их мать.

В течение последующих дней за медицинской помощью обратились еще два иностранных туриста, проживавших в этом же отеле. Позднее госпитализировали еще одного постояльца с жалобами на низкое сердцебиение.

Изначально следствие рассматривало версию о пищевом отравлении, однако предварительный анализ крови погибших не выявил следов токсинов. Прокуратура классифицировала случившееся как подозрительную смерть. После гибели немецких туристов и жалоб других постояльцев полиция закрыла отель.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Турция Стамбул туристы отравление
Материалы по теме
В Стамбуле после гибели трех туристов закрыли отель
Общество
В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом
Общество
В Нижегородской области пятеро насмерть отравились суррогатным алкоголем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу Общество, 02:14
СБ ООН принял резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа Политика, 02:09
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии Общество, 01:47
Живущий в консульстве в Австралии россиянин пожаловался на ограничения Политика, 01:45
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области Политика, 00:46
Трамп заявил, что не против ударов по Мексике Политика, 00:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео Политика, 00:35
NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России Политика, 00:30
Трамп объяснил свой охрипший голос Политика, 00:22
Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Мужской поступок». Стоило ли Карпину покидать «Динамо» ради сборной Спорт, 00:05
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря Политика, 00:02