В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии
Четвертый член семьи туристов из Германии, отравившихся в одном из турецких отелей, скончался в местной больнице, сообщил в X глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
Он уточнил, что вслед за ранее умершими двумя детьми и супругой ушел из жизни отец семейства Сервет Бёчек.
Как сообщает A Haber, мужчина скончался в реанимации, несмотря на проведенную интубацию. Предположительно, туристы могли отравиться веществом, содержащим фосфид алюминия, у которого нет антидота. Как стало известно после расследования, проведенного Бюро по расследованию убийств, за несколько часов до отравления семьи в отеле проводилась дезинсекция от клопов и вещество могло попасть в номер немецких туристов через вентиляцию ванной комнаты.
По данным телеканала, по подозрению в причастности к отравлению были арестованы четыре человека.
Семью туристов из Германии госпитализировали из турецкого отеля 12 ноября после жалоб на рвоту и недомогание, однако вскоре их отпустили. Позже состояние двух детей резко ухудшилось, их вновь доставили в больницу, где они скончались. На следующий день умерла их мать.
В течение последующих дней за медицинской помощью обратились еще два иностранных туриста, проживавших в этом же отеле. Позднее госпитализировали еще одного постояльца с жалобами на низкое сердцебиение.
Изначально следствие рассматривало версию о пищевом отравлении, однако предварительный анализ крови погибших не выявил следов токсинов. Прокуратура классифицировала случившееся как подозрительную смерть. После гибели немецких туристов и жалоб других постояльцев полиция закрыла отель.
