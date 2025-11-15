Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле

Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Мать и двое детей из Германии скончались во время отдыха в Стамбуле, причиной гибели могло стать внешнее вмешательство, а не пищевое отравление, как полагали раньше. Об этом сообщает газета Sabah.

Семью туристов из ФРГ госпитализировали 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание, но в тот же день выписали из больницы. В ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, семью вновь доставили в больницу. Дети умерли 13 ноября, на следующий день скончалась их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии, он находится в критическом состоянии.

Изначально правоохранительные органы полагали, что причиной гибели туристов могло стать пищевое отравление, однако предварительные результаты анализа крови погибших говорят об отсутствии признаков отравления. В ходе вскрытия у детей на коленях обнаружили синяки, а на слизистой оболочке желудка — следы кровоизлияния. Прокуратура классифицировала инцидент как «подозрительную смерть».

В надзорном ведомстве полагают, что причиной гибели могло стать «внешнее вмешательство» — убийство или суицид.

Ранее по подозрению в причинении смерти по неосторожности полиция задержала торговца мидиями, продавца рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека.