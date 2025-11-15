 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле

Sabah: гибель семьи туристов в Стамбуле связали с внешним вмешательством
Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press
Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Мать и двое детей из Германии скончались во время отдыха в Стамбуле, причиной гибели могло стать внешнее вмешательство, а не пищевое отравление, как полагали раньше. Об этом сообщает газета Sabah.

Семью туристов из ФРГ госпитализировали 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание, но в тот же день выписали из больницы. В ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, семью вновь доставили в больницу. Дети умерли 13 ноября, на следующий день скончалась их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии, он находится в критическом состоянии.

Изначально правоохранительные органы полагали, что причиной гибели туристов могло стать пищевое отравление, однако предварительные результаты анализа крови погибших говорят об отсутствии признаков отравления. В ходе вскрытия у детей на коленях обнаружили синяки, а на слизистой оболочке желудка — следы кровоизлияния. Прокуратура классифицировала инцидент как «подозрительную смерть».

В надзорном ведомстве полагают, что причиной гибели могло стать «внешнее вмешательство» — убийство или суицид.

Туристка из России умерла в гостинице в Анталии
Общество

Ранее по подозрению в причинении смерти по неосторожности полиция задержала торговца мидиями, продавца рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
гибель Стамбул отравление убийство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов
Общество
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Общество
Российские туристы пострадали при аварии с автобусом в Таиланде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал Спорт, 21:02
WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников Технологии и медиа, 20:51
Yle сообщил, что Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Орбан заявил возможности «склонить Украину» к окончанию конфликта Политика, 20:32
FT рассказала о влиянии скандала с золотым унитазом на Зеленского Политика, 20:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле Общество, 20:14
Путин и Лукашенко поговорили по телефону Политика, 20:11
Глава Euroclear не исключила обращения в суд, если ЕС решит изъять активы Политика, 20:03
Суд отменил срок бывшему вице-губернатору Самарской области Политика, 20:02
Сборная России проиграла впервые за четыре года Спорт, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55