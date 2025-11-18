Трамп объяснил свой охрипший голос

Президент США Дональд Трамп сорвал голос из-за напряженных обсуждений вопросов по международной торговле. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам республиканца, он потерял голос из-за того, что во время дискуссий перешел на крик.

«Я кричал на людей из-за того, что они проявили глупость в вопросах, связанных с торговлей и страной. И я это исправил. Но я вышел из себя», — сказал Трамп.

Он добавил, что ситуация касалась попытки одного из государств изменить условия торговых договоренностей.

Президент Соединенных Штатов не раскрыл, о какой стране идет речь, и не уточнил, на кого именно он повысил голос.

Журналисты обратили внимание на хриплый голос Трампа во время встречи в Овальном кабинете по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу.

В чемпионате мира по футболу 2026 года примет участие рекордное количество сборных — 48. Финальный этап турнира пройдет в июне и июле 2026 года в 16 городах, распределенных между тремя странами: 11 площадок в США, три в Мексике и две в Канаде. Каждый из городов имеет действующие контракты с ФИФА.