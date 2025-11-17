Против забаррикадировавшегося в Первоуральске мужчины завели дело

В Свердловской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Первоуральска, который закрылся в своей квартире и удерживал там женщину. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, житель Первоуральска незаконно удерживал в квартире 47-летнюю женщину, тем самым создавая угрозу для ее жизни и здоровья.

«По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следствие намерено ходатайствовать в суде о помещении подозреваемого под стражу. В ближайшее время с ним проведут необходимые следственные и процессуальные действия.

Вечером 17 ноября в Первоуральске задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире и высказывал угрозы. По информации пресс-службы МВД России, при задержанном не обнаружили предметов, представлявших опасность для окружающих. Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции, пострадавших нет.

По данным ТАСС, мужчина вел себя неадекватно и угрожал взорвать гранату. Для переговоров к месту происшествия привезли его мать, жителей дома временно эвакуировали. Позже мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что жители могут возвращаться в свои квартиры, ситуация находится под контролем.

По информации телеграм-канала Baza, силовики вошли в квартиру штурмом, выломав дверь. Задержанного зовут Азат, ему 52 года, уточнил телеграм-канал.