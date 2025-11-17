Забаррикадировавшегося в жилом доме в Первоуральске мужчину задержали

Video

В Первоуральске Свердловской области мужчину, который забаррикадировался в квартире и высказывал угрозы, задержали, при нем не было опасных для жизни предметов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в телеграм-канале.

«В результате принятых мер правонарушитель был задержан и в настоящее время доставлен в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что в результате действий мужчины никто не пострадал.

Ранее вечером 17 ноября ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что мужчина в Первоуральске забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать гранату. В МВД рассказали, что ранее судимый местный житель вел себя неадекватно, полиция вступила с ним в переговоры, доставив на место ЧП его мать. Жильцов дома эвакуировали.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что эвакуированные ранее «в целях безопасности» жители могут вернуться домой. Ситуация взята под контроль.

Как отметила Baza, сотрудники правоохранительных органов взяли квартиру штурмом, выломав дверь. Задержанного зовут Азат, ему 52 года, уточнил телеграм-канал.