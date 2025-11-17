 Перейти к основному контенту
0

Забаррикадировавшегося в жилом доме в Первоуральске мужчину задержали

Забаррикадировавшегося в жилом доме в Первоуральске мужчину задержали
Video

В Первоуральске Свердловской области мужчину, который забаррикадировался в квартире и высказывал угрозы, задержали, при нем не было опасных для жизни предметов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России в телеграм-канале.

«В результате принятых мер правонарушитель был задержан и в настоящее время доставлен в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что в результате действий мужчины никто не пострадал.

Ранее вечером 17 ноября ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что мужчина в Первоуральске забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать гранату. В МВД рассказали, что ранее судимый местный житель вел себя неадекватно, полиция вступила с ним в переговоры, доставив на место ЧП его мать. Жильцов дома эвакуировали.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что эвакуированные ранее «в целях безопасности» жители могут вернуться домой. Ситуация взята под контроль.

В Первоуральске оцепили дом из-за забаррикадировавшегося жильца
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Как отметила Baza, сотрудники правоохранительных органов взяли квартиру штурмом, выломав дверь. Задержанного зовут Азат, ему 52 года, уточнил телеграм-канал.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Свердловская область Первоуральск взрыв
