В Первоуральске оцепили дом из-за забаррикадировавшегося жильца
В Первоуральске Свердловской области мужчина угрожает взорвать гранату, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Е1 также пишет, что мужчина забаррикадировался в квартире.
Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что жильцы эвакуированы, дом оцеплен.
«Чтобы забаррикадировавшийся мужчина не наломал, что называется, дров, полиция пригласила мать подозреваемого. Также в эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера», — заявил Е1 представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Он также рассказал, что мужчина — ранее судимый местный житель 1973 года рождения, который заперся в квартире, силовики ведут с ним переговоры. По предварительной информации, нарушитель пьян.
«РИА Новости» со ссылкой на МВД позднее сообщило, что мужчину задержали. У него не было взрывных устройств.
