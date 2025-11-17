 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Первоуральске оцепили дом из-за забаррикадировавшегося жильца

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
В Первоуральске Свердловской области мужчина угрожает взорвать гранату, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Е1 также пишет, что мужчина забаррикадировался в квартире.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что жильцы эвакуированы, дом оцеплен.

«Чтобы забаррикадировавшийся мужчина не наломал, что называется, дров, полиция пригласила мать подозреваемого. Также в эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера», — заявил Е1 представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В Польше не подтвердили взрыв на железной дороге в сторону Украины
Политика
Фото:Neil Milton / Global Look Press

Он также рассказал, что мужчина — ранее судимый местный житель 1973 года рождения, который заперся в квартире, силовики ведут с ним переговоры. По предварительной информации, нарушитель пьян.

«РИА Новости» со ссылкой на МВД позднее сообщило, что мужчину задержали. У него не было взрывных устройств.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Первоуральск Свердловская область взрыв
