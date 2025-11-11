Госдума снизила до 14 лет возраст уголовной ответственности за диверсии

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Во вторник, 11 ноября, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионную деятельность. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал «Дума ТВ».

В частности, снижен до 14 лет возраст привлечения к ответственности за диверсионные преступления (ст. 281 Уголовного кодекса) по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях. Кроме того, вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить наказание за склонение несовершеннолетнего к диверсиям и терактам.

Другая норма принятого законопроекта отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

Также осужденный за это не сможет просить об условно-досрочном освобождении, пока не отбудет 3/4 срока наказания.

Согласно поправкам, обвиняемый не сможет рассчитывать и на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей Уголовного кодекса.

«Все эти меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Новые поправки стали продолжением законодательных инициатив, принятых Госдумой в конце 2022 года для борьбы с диверсиями.

Тогда депутаты одобрили законопроект, вводящий в Уголовный кодекс три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3). По ним предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.