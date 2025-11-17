Патрушев прибыл в Индию для консультаций о морском сотрудничестве

Николай Патрушев и Аджит Довал (Фото: RusEmbIndia_Ru / Telegram)

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом, сообщили в посольстве России в Индии.

Там отметили, что в понедельник, 17 ноября, в Индии состоятся российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере.

До этого прошли переговоры Патрушева с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой.

Ранее в августе помощник президента уже встречался с Довалом в Москве. Тогда они обсудили состояние и перспективы российско-индийского взаимодействия в морской сфере.

В начале ноября Патрушев посетил Индонезию, добавили в пресс-службе Морской коллегии.

В Джакарте он встретился с главнокомандующим ВМС Индонезии Мухаммадом Али. В ходе встречи оба согласились, что сотрудничество стран в морской сфере имеет стратегический смысл. Также главком ВМС выразил надежду, что Россия и Индонезия будут регулярно проводить совместные военно-морские учения.