Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину

Тело утонувшего в России 22-летнего индийского студента Ажита Сингха Чаудхари вернули родственникам в городе Алвар в индийском Раджастхане в понедельник, 17 ноября, спустя 28 дней после первых сообщений о его исчезновении, сообщает издание Bhaskar English.

22-летний Чаудхари учился в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе по программе бакалавриата медицины и хирургии. Он пропал без вести 19 октября. На берегу реки Белая были найдены его одежда, телефон и обувь. К поискам привлекли водолазов.

Спустя 18 дней тело молодого человека обнаружили у плотины на реке Белая. Вскрытие было проведено в России примерно через девять дней после обнаружения. Спустя еще три дня тело перевезли самолетом в Индию.

Как отмечает издание, в Алаваре была сформирована врачебная комиссия, которая провела повторное вскрытие. После этого тело кремировали в родной деревне умершего.

Семья студента требует тщательного расследования обстоятельств его смерти. По словам родственников, Аджит просил денег незадолго до 19 октября. Также он рассказал семье, что поссорился с кем-то из студентов.