Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину
Тело утонувшего в России 22-летнего индийского студента Ажита Сингха Чаудхари вернули родственникам в городе Алвар в индийском Раджастхане в понедельник, 17 ноября, спустя 28 дней после первых сообщений о его исчезновении, сообщает издание Bhaskar English.
22-летний Чаудхари учился в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе по программе бакалавриата медицины и хирургии. Он пропал без вести 19 октября. На берегу реки Белая были найдены его одежда, телефон и обувь. К поискам привлекли водолазов.
Спустя 18 дней тело молодого человека обнаружили у плотины на реке Белая. Вскрытие было проведено в России примерно через девять дней после обнаружения. Спустя еще три дня тело перевезли самолетом в Индию.
Как отмечает издание, в Алаваре была сформирована врачебная комиссия, которая провела повторное вскрытие. После этого тело кремировали в родной деревне умершего.
Семья студента требует тщательного расследования обстоятельств его смерти. По словам родственников, Аджит просил денег незадолго до 19 октября. Также он рассказал семье, что поссорился с кем-то из студентов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России