Ральф Нимайер (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Россия и Германия смогут восстановить нормальные отношения после завершения военной операции, и ключевую роль в этом процессе может сыграть газопровод «Северный поток-2». Свое мнение политик высказал на полях международного симпозиума «БРИКС-Европа» в «Сириусе». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого [сотрудничества] станет «Северный поток-2», — заявил политик. Нимайер подчеркнул, что Германия должна вернуться к вопросу выгодных поставок энергоресурсов, отметив, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком. По его словам, закупки топлива у США и Катара обходятся значительно дороже. «Наша немецкая экономика переживает кризис. Решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией», — добавил он.

Международный симпозиум «БРИКС-Европа» прошел 15 ноября в «Сириусе», где парламентарии, эксперты и общественные деятели из стран БРИКС и Европы обсуждали перспективы сближения позиций на международной арене.