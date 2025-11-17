 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Немецкий политик заявил о возможной нормализации отношений с Россией

Немецкий политик Нимайер заявил о возможной нормализации отношений с Россией
Ральф Нимайер
Ральф Нимайер (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Россия и Германия смогут восстановить нормальные отношения после завершения военной операции, и ключевую роль в этом процессе может сыграть газопровод «Северный поток-2». Свое мнение политик высказал на полях международного симпозиума «БРИКС-Европа» в «Сириусе». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого [сотрудничества] станет «Северный поток-2», — заявил политик. Нимайер подчеркнул, что Германия должна вернуться к вопросу выгодных поставок энергоресурсов, отметив, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком. По его словам, закупки топлива у США и Катара обходятся значительно дороже. «Наша немецкая экономика переживает кризис. Решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией», — добавил он.

В АдГ дали прогноз на возобновление энергопартнерства Германии и России
Политика

Международный симпозиум «БРИКС-Европа» прошел 15 ноября в «Сириусе», где парламентарии, эксперты и общественные деятели из стран БРИКС и Европы обсуждали перспективы сближения позиций на международной арене.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Северный поток-2 Германия энергетика
Материалы по теме
WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 11:49