Пушилин заявил об обесточивании полумиллиона человек после атаки ВСУ

Пушилин: в результате атаки ВСУ в ДНР без света остались около 500 тыс. человек

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру около 500 тыс. человек в Донецкой народной республике остались без света, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — написал он.

Пушилин добавил, что энергетики сразу приступили к восстановлению электроснабжения. По его словам, на данный момент электричество есть в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке.

Об отключении электричества в центре Донецка в ночь на 17 ноября сообщил корреспондент РБК. По данным «РИА Новости», свет также пропал в Ворошиловском, Куйбышевском, Калининском и Киевском районах города.

Об отключении света в Горловке писал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале в 0:22 мск. Позже в 8:49 мск он сообщил о частичном отключении электроэнергии на проспекте Ленина с 11:00 до 14:00 мск.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ночь на 16 ноября сообщил, что после ударов ВСУ в регионе всего 66 тыс. абонентов остались без света. Позже он сообщил о частичном восстановлении электроснабжения.