В Донецке и Горловке пропал свет

В центре Донецка пропало электроснабжение, также есть проблемы с мобильным интернетом, сообщил корреспондент РБК, уточнив, что света нет примерно с 23:45 мск.

О том, что в Ворошиловском, Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах Донецке нет электроснабжения, сообщает также «РИА Новости».

Без света остались и жители расположенной недалеко от Донецка Горловки. «Город обесточен. Прогнозов нет», — написал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

По данным «Блокнот Донецк», из-за атаки на подстанцию без света частично остались также Макеевка, Ясиноватая и Енакиево. Издание пишет также об отключении отопления.