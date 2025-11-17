 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Донецке и Горловке пропал свет

В центре Донецка пропало электроснабжение, также есть проблемы с мобильным интернетом, сообщил корреспондент РБК, уточнив, что света нет примерно с 23:45 мск.

О том, что в Ворошиловском, Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах Донецке нет электроснабжения, сообщает также «РИА Новости».

Без света остались и жители расположенной недалеко от Донецка Горловки. «Город обесточен. Прогнозов нет», — написал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В Донецке прогремели взрывы
Политика

По данным «Блокнот Донецк», из-за атаки на подстанцию без света частично остались также Макеевка, Ясиноватая и Енакиево. Издание пишет также об отключении отопления.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Полина Дуганова
Донецк ДНР Горловка отключение электричества
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов Политика, 01:20
Премьер-министр Словакии отменил праздничное обращение из-за болезни Общество, 01:04
В Донецке и Горловке пропал свет Политика, 01:02
Наиболее выгодные России для свободной торговли страны. Инфографика Экономика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек Общество, 00:46
Связанные с Холокостом предметы сняли с аукциона в ФРГ после скандала Политика, 00:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
F6 рассказала, как мошенники с помощью игр украли через детей ₽850 млн Технологии и медиа, 00:02
Сколько Махачев заработал за карьеру в UFC Спорт, 00:00
Власти обсудят реформу ИННПодписка на РБК, 00:00
В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП Общество, 16 ноя, 23:54
ПВО сбила 31 дрон над шестью регионами России Политика, 16 ноя, 23:24
Суд отклонил апелляцию Олега Митволя о смягчении наказания Политика, 16 ноя, 23:21