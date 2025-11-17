«Сбер» сообщил о штатной работе всех сервисов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Работа всех сервисов «Сбера» идет в штатном режиме после устранения временных трудностей, сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС.

«Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — сообщили в банке.

Ранее утром 17 ноября пользователи сообщили о сбое в работе приложения онлайн-банка (79%), а также о проблемах с доступом в личный кабинет (9%), следует из данных сервиса Downdetector. По информации ресурса, на пике в 7:00 мск число жалоб составило 1732, за сутки — почти 4 тыс. Жалобы поступали из Магаданской области, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской и Амурской областей.

20 октября октябре в результате сбоя в работе сервисов банка ВТБ у части клиентов заблокировали карты. В тот же день представители банка сообщили, что работа сервисов была восстановлена и они работают в штатном режиме, а клиентам до конца дня разблокируют карты.