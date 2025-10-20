 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
У части клиентов ВТБ заблокировали карты в результате технического сбоя

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock
Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock

В результате сбоя в работе сервисов банка ВТБ у части клиентов заблокировали карты, их разблокируют вечером 20 октября, сообщила в телеграм-канале пресс-служба банка.

«Часть карт, которые были заблокированы из-за технических проблем, будут разблокированы уже сегодня вечером», — уточнили в пресс-службе.

Представители ВТБ добавили, что работа сервисов была восстановлена и в настоящий момент они работают в штатном режиме.

О том, что у ВТБ сбой, также свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пиковые значения, согласно графику, пришлись на период с 16:00 до 19:00 мск.

Пользователи жаловались на массовые блокировки карт, проблемы с переводами и отклонение операций об оплате.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце марта произошел сбой в работе сайта и мобильного приложения ВТБ: согласно статистике Downdetector, на некорректную работу сервисов ВТБ поступило более 2,7 тыс. жалоб, большинство из которых отправили жители Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Нижегородской области.

В банке позднее сообщили об устранении сбоя и принесли извинения клиентам за причиненные неудобства.

