Общество
0

Альфа-банк начал тестировать оплату «взглядом»

Альфа-Банк запустил на своих терминалах тестирование сервиса бесконтактной оплаты взглядом, сообщила РБК пресс-служба компании.

Пока что сервис доступен только для сотрудников банка, которые пользуются операционной системой Android. Технология «Оплата взглядом» основана на распознавании лица и позволяет клиентам совершать покупки с помощью биометрии.

Как рассказали в Альфа-банке, биометрическая система распознает, что перед камерой находится живой человек, поэтому оплатить покупку с помощью фотографии или видео невозможно. При необходимости для дополнительной защиты необходимо будет ввести ПИН-код.

Платформа Альфа-Банка кросс-банковская и позволит покупателям использовать оплату по лицу в терминалах разных банков, которые в перспективе также присоединятся к сервису оплаты по биометрии, сообщили в банке. В дальнейшем сервис планирует позволить бизнесу использовать дополнительные функции, например, определение возраста покупателя по биометрии.

Алкоголь и табак с ноября можно будет купить по биометрии
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

О запуске проекта Альфа-банк сообщил еще в 2024 году.

В 2023 году Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки на кассах в магазинах с помощью биометрии. Он стал доступен клиентам любых кредитных организаций с 2024 года. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС).

Ранее директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев рассказал РБК, что банк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) планирует запустить оплату товаров с маркировкой 18+ по биометрии клиента вместо предъявления паспорта.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Альфа-Банк биометрия тестирование оплата
