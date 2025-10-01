 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Алкоголь и табак с ноября можно будет купить по биометрии

«Известия»: в магазинах в ноябре начнут проверять возраст по биометрии
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сервис подтверждения возраста по биометрии начнет работать на кассах самообслуживания в России в ноябре, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сервисом можно будет воспользоваться при покупке товаров с возрастным ограничением — к примеру, алкоголя, табачных изделий или энергетиков (с 1 марта продажа последних несовершеннолетним запрещена).

В пилотном формате проект реализуют в одной торговой сети, обсуждается последующее расширение, сообщил изданию источник в отрасли.

В вендинговых автоматах тестовую покупку тонизирующих напитков по биометрии запустят до конца октября, сообщили в Центре биометрических технологий. Первыми услугой смогут воспользоваться посетители нескольких московских фитнес-клубов.

С 1 июля 2026 года в России начнет действовать биометрия для сделок с недвижимостью. Использование биометрии является добровольным.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
биометрия биометрическая регистрация алкоголь табак торговля Дмитрий Григоренко
Материалы по теме
В РЖД сообщили, что биометрию при посадке запустят позже
Технологии и медиа
В ФНС напомнили россиянам о сроках уплаты имущественных налогов
Общество
В Москве увеличили число турникетов для оплаты проезда по биометрии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Орбан счел Россию слабее Европы Политика, 09:40
Почему увольнение «по собственному желанию» перестало быть безопаснымПодписка на РБК, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
FT узнала о недовольстве Западной и Южной Европы из-за «стены дронов» Политика, 09:30
Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября Инвестиции, 09:27
В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра Общество, 09:18
Сотрудники против нового ПО: как снизить их недоверие к технологиямПодписка на РБК, 09:13
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Военная пенсия в 2025 году: как рассчитывается и на сколько ее повысили Инвестиции, 09:13
Куда жаловаться, если нет отопления в квартире: 5 инстанций Недвижимость, 09:00
Инвесторам призвали дать больше власти. Смогут ли они влиять на эмитентовПодписка на РБК, 09:00
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 09:00
Всех членов группы, в которой погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт Общество, 08:50
Как меняются ожидания от хард-дискаунтеров — исследование «Нильсен»Подписка на РБК, 08:48
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 08:43