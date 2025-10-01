«Известия»: в магазинах в ноябре начнут проверять возраст по биометрии

Алкоголь и табак с ноября можно будет купить по биометрии

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сервис подтверждения возраста по биометрии начнет работать на кассах самообслуживания в России в ноябре, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сервисом можно будет воспользоваться при покупке товаров с возрастным ограничением — к примеру, алкоголя, табачных изделий или энергетиков (с 1 марта продажа последних несовершеннолетним запрещена).

В пилотном формате проект реализуют в одной торговой сети, обсуждается последующее расширение, сообщил изданию источник в отрасли.

В вендинговых автоматах тестовую покупку тонизирующих напитков по биометрии запустят до конца октября, сообщили в Центре биометрических технологий. Первыми услугой смогут воспользоваться посетители нескольких московских фитнес-клубов.

С 1 июля 2026 года в России начнет действовать биометрия для сделок с недвижимостью. Использование биометрии является добровольным.