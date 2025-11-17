В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди

Священнослужителям стоит помнить, что фрагменты их проповедей могут быть опубликованы в СМИ и распространиться по Интернету, так что им не стоит «подставляться», заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ТАСС.

Он отметил, что в последнее время появился «тренд» на публикацию и распространение провокационных вырезок, и не исключил, что подобное может носить спланированный характер.

С учетом этого Легойда посоветовал священнослужителям «не подставляться». «Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет», — сказал он.

Легойда не уточнил, о каких именно публикациях идет речь. Наиболее известным своими неоднозначными высказываниями священником является протоиерей Андрей Ткачев.

Например, в мае он высказался за введение налога для бездетных мужчин старше сорока лет, а в январе связал удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты. Легойда тогда отметил, что Ткачев «очень талантливый, активный и медийный», но иногда «эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует», а медийным личностям следует «тщательно взвешивать каждое сказанное слово».