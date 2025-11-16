 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП

В Подмосковье произошло ДТП с участием бетономешалки, грузовика и легковых машин

В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП
Video

На трассе Ленинского городского округа в Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей, сообщает главное управление МВД по области.

Оба ДТП случились на 24-м км Южно-Лыткаринской автодороги. В результате пострадал мужчина 1986 года рождения, его госпитализировали.

На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что помимо легковых автомобилей в аварии приняли участие грузовик и бетономешалка. В МВД призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Гидрометцентре предупредили о сильном тумане и гололедице в Подмосковье
Общество
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Снег в Москве выпал утром 15 ноября, гололедица образовалась поздним вечером того же дня. Гидрометцентр в своем прогнозе предупредил о гололедице в столичном регионе также 16 ноября.

Еще 12 ноября столичный Центр организации дорожного движения порекомендовал водителям во избежание попадания в ДТП выезжать на улицы только на зимней резине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александра Озерова
ДТП гололед гололедица Подмосковье
Материалы по теме
В Гидрометцентре предупредили о сильном тумане и гололедице в Подмосковье
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в столичном регионе до 20 января
Общество
Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов Политика, 01:20
Премьер-министр Словакии отменил праздничное обращение из-за болезни Общество, 01:04
В Донецке и Горловке пропал свет Политика, 01:02
Наиболее выгодные России для свободной торговли страны. Инфографика Экономика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек Общество, 00:46
Связанные с Холокостом предметы сняли с аукциона в ФРГ после скандала Политика, 00:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
F6 рассказала, как мошенники с помощью игр украли через детей ₽850 млн Технологии и медиа, 00:02
Сколько Махачев заработал за карьеру в UFC Спорт, 00:00
Власти обсудят реформу ИННПодписка на РБК, 00:00
В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП Общество, 16 ноя, 23:54
ПВО сбила 31 дрон над шестью регионами России Политика, 16 ноя, 23:24
Суд отклонил апелляцию Олега Митволя о смягчении наказания Политика, 16 ноя, 23:21