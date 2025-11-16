В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП
На трассе Ленинского городского округа в Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей, сообщает главное управление МВД по области.
Оба ДТП случились на 24-м км Южно-Лыткаринской автодороги. В результате пострадал мужчина 1986 года рождения, его госпитализировали.
На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что помимо легковых автомобилей в аварии приняли участие грузовик и бетономешалка. В МВД призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снег в Москве выпал утром 15 ноября, гололедица образовалась поздним вечером того же дня. Гидрометцентр в своем прогнозе предупредил о гололедице в столичном регионе также 16 ноября.
Еще 12 ноября столичный Центр организации дорожного движения порекомендовал водителям во избежание попадания в ДТП выезжать на улицы только на зимней резине.
