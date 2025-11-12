 Перейти к основному контенту
Город⁠,
0

Московских водителей призвали сменить резину до конца недели

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал водителям в выходные выезжать на улицы только на зимней резине. Об этом сообщил журналистам столичный департамент транспорта.

«В эти выходные синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 м/с и понижение температуры до минус пяти градусов. Также возможна гололедица. Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — говорится в сообщении.

При этом на эстакадах и в тоннелях следует быть особенно аккуратными, отметили в дептрансе. Водители должны держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

О непогоде в выходные также предупредило Главное управление МЧС по столице. Резкое изменение погоды будет связано «с перемещением по территории ЦФО холодного атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток». Водителей в МЧС призвали в том числе парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

