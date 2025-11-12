Московских водителей призвали сменить резину до конца недели
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал водителям в выходные выезжать на улицы только на зимней резине. Об этом сообщил журналистам столичный департамент транспорта.
«В эти выходные синоптики прогнозируют снег с дождем и гололедицу. ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 м/с и понижение температуры до минус пяти градусов. Также возможна гололедица. Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — говорится в сообщении.
При этом на эстакадах и в тоннелях следует быть особенно аккуратными, отметили в дептрансе. Водители должны держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
О непогоде в выходные также предупредило Главное управление МЧС по столице. Резкое изменение погоды будет связано «с перемещением по территории ЦФО холодного атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток». Водителей в МЧС призвали в том числе парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций