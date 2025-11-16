Конгрессмен Масси сообщил о 20 известных именах в файлах Эпштейна

Томас Масси (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что в неопубликованной части архивов Джеффри Эпштейна содержатся имена как минимум 20 известных людей, причастных к преступлениям. Среди них — политики, миллиардеры и кинопродюсеры, которые до сих пор не сталкивались со следственными действиями. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC.

Конгресс США готовится проголосовать на следующей неделе за рассекречивание этих материалов. Масси, один из немногих республиканцев, поддерживающих обнародование файлов, уже столкнулся с критикой со стороны Дональда Трампа. Хотя конгрессмен считает, что файлы не содержат компрометирующей информации о самом Трампе, он предполагает, что администрация президента пытается защитить своих спонсоров.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

12 ноября американские конгрессмены-демократы опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна, содержащие информацию о возможной осведомленности Дональда Трампа о преступной деятельности финансиста. В одном из писем 2011 года Эпштейн использует выражение «собака, которая не лаяла» в отношении Трампа, намекая на его возможную осведомленность о происходящем.

В его переписке с журналистом Майклом Вульфом обсуждаются возможные ответы Трампа на вопросы о связях с Эпштейном. В 2019 году финансист жаловался, что Трамп запретил ему посещать клуб Мар-а-Лаго, при этом, по словам Эпштейна, президент «конечно, знал о девушках».

Всего опубликовано более 20 тыс. документов, среди которых есть те, где содержатся различные утверждения о Трампе — от описания его поведения на вечеринках до предложений предоставить фотографии с девушками. В одном из писем Эпштейн утверждал, что мог бы рассказать российским дипломатам о характере Трампа перед встречей в Хельсинки.

Белый дом назвал обнародованные материалы недоказательными. Тем временем в палате представителей готовятся к голосованию о полной публикации файлов Эпштейна, несмотря на сопротивление части республиканцев. Трамп в соцсетях призвал сосредоточиться на работе правительства, а не на «ловушках» демократов.